رفع درجة الاستعداد القصوى بسبب سوء الأحوال الجوية في سفاجا

أعلنت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، مساء اليوم السبت، رفع درجة الاستعداد القصوي والطوارئ بكافة القطاعات بالمدينة بسبب أحوال الطقس.

أوضحت "المغربي"، أن مدينة سفاجا وحتى قرية النصر بالكيلو 85 تشهد استقرارا في الأحوال الجوية، مشيرة إلى أنه نتيجة هطول أمطار غزيرة على طريق ( سفاجا _سوهاج)، تم تشكيل لجنة عاجلة لفحص الطرق وتوفير احتياجات قرية النصر بالكيلو 85 بالتنسيق مع إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، برفع درجة الاستعداد لفرق الطوارئ ومعدات وسيارات الشركة بكافة الميادين الرئيسيّة بمدينة سفاجا ، تحسبا لهطول أمطار بسبب التغير المفاجئ في الأحوال الجوية.

وأشارت "رئيس المدينة" إلى أن اللجنة المشكلة من إدارة الأزمات و الدفاع الشعبي والمتابعة والمشتريات والحملة الميكانيكية والإنتاج والتعاون، قامت بتمشيط الطريق من الكيلو 5 وحتى الكيلو 40 في الاتجاهين، ولا يوجد أي قطع او تجمعات مياه، مؤكدة أنه تم تقديم العون للسيارات المعطلة على طريق ( سفاجا - سوهاج)، وتم تجهيز الكافتيريات والمسجد بالكيلو 40 لاستقبال أي سيارات بالطريق.

وأكدت، أنه تم فتح طريق ( سفاجا - قنا)، وكمين كيلو 5 أمام المركبات، فين حين استمر إغلاق طريق ( سفاجا - سوهاج)، لوجود كسر وتلفيات من الكيلو 34 وحتى الكيلو 40، وتم التواصل مع هيئية الطرق لإصلاح الطريق وتسيير حركة المرور به.

وتفقدت "رئيس المدينة" اصطفاف المعدات وتوزيع مجموعات الأزمات على النقاط الحيوية بالمدينة والأمكنة، والتأكد من تأهب واستعداد كافة القطاعات بالإجراءات اللازمة لمواجهة أي تغيرات مفاجأة في الجو.