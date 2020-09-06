دبلوماسي لبيي: وفدا النواب والدولة يبحثان في المغرب المناصب السيادية غدا

أكد مصدر دبلوماسي ليبي، وصول وفدي مجلسي النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا، إلى المغرب، لبدء المناقشات حول التوصل لاتفاق من أجل المناصب السيادية.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لبوابة الوسط الليبية، إن الوفدين سيبدآن الاجتماعات، غدا الأحد، تحت رعاية الامم المتحدة والحكومة المغربية حول المناصب السيادية فقط.

وأضاف المصدر، أن وفد مجلس النواب يضم كلا من عصام الجهاني ويوسف العقوري ومصباح دومه وعادل محفوظ وإدريس عمران، بينما يضم وفد مجلس الدولة كلا من فوزي العقاب وعلي الشويح وعبد السلام الصفراني ومحمد ناجي.

يشار إلى أن رئيسي مجلس النواب الليبي عقيلة صالح و رئيس مجلس الدولة خالد المشري قد زارا المغرب في 27 يوليو الماضي، في إطار جهود مغربية لبدأ التفاوض حول إجراء تعديلات على اتفاقية الصخيرات الموقعة في ديسمبر 2015.