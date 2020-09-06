وزير الاتصالات: صرف إعانة العمالة غير المنتظمة تم بنسبة دقة تصل لـ90%

قال المهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن مصر الرقمية مشروع قومي ضخم تشترك فيه كل عناصر الدولة، لافتًا إلى أن مكتب التوثيق بسيتي ستارز يمثل نقلة نوعية لخدمات المواطن الحكومية.

وأضاف طلعت، خلال لقاء لبرنامج «90 دقيقة»، الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال عبر فضائية «المحور»، مساء السبت، أن تعاون الاتصالات مع وزارة العدل فعّال، مشيرًا إلى أن الوزارتين تمكنتا من تحريك الدعوات القضائية عن بُعد.

وأوضح أنه أصبح من الطبيعي معرفة المواطن لمكاتب التوثيق المزدحمة بسهولة، متابعًا أن منظومة مصر الرقمية لن تُبنى بدون بنية معلوماتية جيدة.

وأشار وزير الاتصالات إلى أن الوزارة لم تستطع صرف إعانة العمالة غير المنظمة في ظل أزمة فيروس كورونا بدون ميكنة، مؤكدًا أن صرف إعانة العمالة غير المنتظمة تم بنجاح ودقة تصل إلى 90%.

وتابع أن آلية صرف إعانة العمالة غير المنتظمة تمت بشكل حضاري ومنظم يليق بالمواطن، قائلًا إن الوزارة أمامها تحدِ يتمثل في تنقيح قواعد بيانات العمالة غير المنتظمة والتأكد منها.

وافتتح الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار عمر مروان وزير العدل، الثلاثاء الماضي، مكتب التوثيق المميز بالمركز التجاري "سيتي ستارز" بمدينة نصر والذي سيتم من خلاله تقديم خدمات التوثيق المميكنة للمواطنين بشكل متميز.

يأتي ذلك في إطار المشروع القومي لميكنة مكاتب التوثيق الذي يتم تنفيذه بالتعاون بين وزارتي العدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وحرصًا على تطوير أساليب العمل للتيسير على المواطنين في المعاملات الحكومية.