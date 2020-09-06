شرطة مايوركا الإسبانية تستعين بمروحية لمراقبة الإغلاق الليلي

كشفت تقارير صحفية في إسبانيا، أن شرطة جزيرة مايوركا تستعين بمروحية لمراقبة تنفيذ التدابير المتعلقة بمكافحة انتشار فيروس كورونا في شواطئ الجزيرة.



وأفادت صحيفة "دياريو دو مايوركا" بأن الطائرة حلقت مساء أمس السبت على ارتفاع منخفض فوق الشواطئ؛ لمراقبة تنفيذ الإغلاق الليلي المقرر ابتداء من الساعة التاسعة مساء.



وطالبت الشرطة المتنزهين عبر مكبرات الصوت بإخلاء الشواطئ، وأظهرت مقاطع فيديو كيف فر مصطافون من الشواطئ باتجاه المنتزه، نظرًا لارتفاع مستوى الصوت والرياح القوية تحت مروحة الطائرة.



كانت الحكومة الإقليمية في جزر البليار أقرت نهاية أغسطس الماضي تطبيق قيود على الحياة العامة مثل الإغلاق الليلي للشواطئ والمنتزهات من الساعة التاسعة مساء حتى السابعة صباحًا، وذلك بسبب عودة الارتفاع القوي في حالات الإصابة بكورونا.



ومن المنتظر أن تبت هذه الحكومة غدا الاثنين في تدابير أخرى، ومنها على سبيل المثال فرض قيود محلية على التجول.