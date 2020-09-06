برلمانيون إثيوبيون: الانتخابات المرتقبة بإقليم تيجراي غير دستورية

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اعتبر برلمانيون إثيوبيون الانتخابات المقررة الأسبوع المقبل في إقليم تيجراي العرقى بشمالى البلاد "غير دستورية"، وتعهدوا بعدم الاعتراف بنتائجها.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم السبت، أن هذه الخطوة من شأنها زيادة حدة التوتر السياسي في البلاد.

وأفادت هيئة الإذاعة الإثيوبية الرسمية، بأن مجلس الاتحاد الذى يعد بمثابة مجلس الشيوخ، وصف اليوم السبت، تشكيل مجلس انتخابي في الإقليم بأنه غير قانوني، وقال إن أي إجراءات سيتخذها ستكون غير قابلة للتنفيذ.

واعتبرت بلومبرج أن انتخابات "تيجراي" أحدث سبب لانزعاج رئيس الوزراء آبي أحمد، الذي وضع ثاني أكبر الدول الأفريقية سكانا على مسار الإصلاح وتحقيق الانفتاح للاقتصاد والساحة السياسية، بعد عقود من القمع.

ويوم الخميس، وصفت حكومة تيجراي الإقليمية أي محاولة لوقف الانتخابات بانها ستكون "إعلان حرب"، وقاطعت جلسة مجلس الاتحاد واتهمته بالإخفاق في الكشف عن جدول أعمال الاجتماع.

وتأجلت الانتخابات الوطنية التي كانت مقررة في أغسطس وقوبلت بإشادة كاختبار رئيسي لإصلاحات آبي أحمد، بسبب جائحة فيروس كورونا، في خطوة اعتبرتها حكومة تيجراي غير دستورية.

وكانت مجموعة الأزمات الدولية، حذرت مؤخرا من تزايد مخاطر نشوب صراع مسلح بسبب الخلاف على موضوع إجراء الانتخابات بين الحكومة الإثيوبية والسلطات المحلية في إقليم تيجراي.

وطالبت المجموعة كلا الطرفين على إعادة النظر في موقفيهما.

وتحدى المسؤولون في تيجراي الحكومة الاتحادية من خلال التعهد بالمضي قدماً في إجراء الانتخابات الإقليمية المرتقبة.