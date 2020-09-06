شبيبة الساورة الجزائري يعقد أول صفقاته الصيفية

أعلن نادي شبيبة الساورة الجزائري لكرة القدم، اليوم الأحد، تعاقده مع اللاعب مهدي درواش، لمدة موسمين، ليكون بذلك أول صفقاته الصيفية.

وأبدى اللاعب في مقطع فيديو نشر على الحساب الرسمي لشبيبة الساورة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن سعادته بالانضمام لهذا النادي الذي يملك رئيسا ومدربا كبيرين على حد قوله.

كما أكد انه سيعمل جاهدا على إسعاد الجماهير وكسب ثقة الجميع. ولعب درواش، /25 عاما/ في الموسمين الماضيين مع نادي شباب أهلي برج بوعريرج، وقبلها لنصر حسين داي لموسم واحد. يشار إلى أن شبيبة الساورة صعد 4 لاعبين من الفريق الرديف إلى الفريق الأول وهم المدافعان ريان القاسم وعبد الكريم علاوي، ولاعب خط الوسط عبد الرحمن خليفي، والمهاجم فاروق سليماني.

من جهة أخرى، جددت إدارة شبيبة الساورة ثقتها في المدير الفني مزيان ايجيل، الذي التحق بالفريق في يناير الماضي خلفا لليامين بوغرارة.