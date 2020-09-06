البرلمان العربي يدين العمل الإرهابي الذي استهدف قوات الأمن التونسي

أدان الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي رئيس البرلمان العربي، العملية الإرهابية الجبانة التي استهدفت عناصر الأمن التونسي صباح اليوم الأحد في مدينة سوسة الساحلية في شرق البلاد، وأدت إلى استشهاد أحد عناصر الأمن التونسي وإصابة آخر، فيما تمكنت قوات الأمن من قتل ثلاثة من العناصر الإرهابية.

وقال رئيس البرلمان العربي -في بيان اليوم- "إن هذا العمل الإرهابي الجبان لن ينال من جهود الحكومة التونسية الجديدة في فرض الأمن والاستقرار والتصدي بكل قوة لمخططات الجماعات الإرهابية الخبيثة وأعمالها الإرهابية الجبانة، التي تستهدف قوات الأمن والأبرياء من أبناء الشعب التونسي".

وأكد تضامن البرلمان العربي ووقوفه التام مع الجمهورية التونسية في حربها على الإرهاب والجماعات الإرهابية، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للتصدي للعناصر الإرهابية المتطرفة، منوها بتثمين البرلمان العربي للجهود التي تبذلها قوات الأمن التونسية لحماية أمن تونس والحفاظ على استقراره.

وأعرب رئيس البرلمان العربي عن خالص تعازيه للجمهورية التونسية رئيساً وبرلماناً وحكومةً وشعباً في شهيد هذا العمل الإرهابي الجبان، متمنياً الشفاء العاجل للمصاب.