وصول جهاز أشعة مقطعية لمستشفى الصدر بدمنهور

قال الدكتور عماد خميس، أخصائي أمراض الصدر بمستشفى دمنهور، إنه أخيرًا وبعد طول انتظار وصل جهاز أشعة مقطعية إلى مستشفى الصدر بدمنهور.

وأضاف خميس أن المستشفى كان يحتاج إلى هذا الجهاز بشدة، والذي يساعد في الكشف عن إصابات كورونا، حيث إنه بعد ظهور سلبية العينة للمريض يجب التأكد بعمل أشعة مقطعية على الصدر لبيان صدق نتيجة العينة.

وأوضح أن المريض كان يتوجه إلى المستشفى دمنهور العام أو مراكز الأشعة لإجراء هذه الأشعة، وتنقله هذا يمثل خطرًا حقيقيًا، غير تكلفتها المادية على غير القادرين، بالإضافة إلى أنه في فترة ذروة المرض أغلقت هذه الأبواب في وجه المرضى خوفًا من العدوى إلى أن وفقنا الله بتوصيل صوتنا إلى بعض النواب، وتقدم النائب عصام القاضي بطلب لوزيرة الصحة، ووافقت ووصل الجهاز.

جدير بالذكر أن البحيرة سجلت أمس 3 حالات وفاة بفيرس كورونا و6 إصابات جديدة من إجمالي 10 حالات اشتباه، موزعين على 3 مراكز، بينما غاب 12 مركزًا عن تسجيل أي حالات اشتباه بالفيروس.