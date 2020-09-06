130 طالبا يؤدون اختبار الالتحاق بمدرسة التعليم المزدوج بجامعة سوهاج

تفقد الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، أعمال اختبارات القدرات للطلاب المتقدمين للالتحاق بالمدرسة الفنية للتعليم والتدريب المزدوج، وذلك بمقر المدرسة بكلية التكنولوجيا والتعليم بالحويتي، حيث رافقه الدكتور مصطفى عبد الخالق، نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد عبد الرحيم، القائم بعمل عميد كلية التكنولوجيا والتعليم.

وتفقد عزيز، خلال جولته، لجان الاختبارات، مؤكدًا تنفيذ الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة وصحة الطلاب.

وقال إنه يجري تلك الاختبارات ١٣٠ طالبًا وطالبة من الحاصلين علي الشهادة الإعدادية بمجموع لا يقل عن ٢٦٥ درجة على أن يقبل الطلاب الأعلى مجموعًا فى شهادة المرحلة الإعدادية واختبارات القدرات.

وأضاف أنه في العام الثاني للدراسة بتلك المدرسة سوف يتم اختيار ٤٠ طالبًا للالتحاق بشعبتي التكييف والتبريد، والسكرتارية الطبيةر حيث تبلغ مدة الدراسة بها 3 سنوات.

ومن ناحيته، أوضح الدكتور أحمد عبد الرحيم أن تلك الاختبارات تستمر على مدار يومين، حيث تتم تحت اشراف لجنة من وزارة التربية والتعليم، وتضم عددًا من الامتحانات التحريرية في اللغة الإنجليزية والرياضة، واللغة العربية، والاستدلال الميكانيكي لمعرفة قدرة ومهارة الطالب في تقدير المعايير الميكانيكية.