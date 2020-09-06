ستيرلينج: الحظ حالفنا أمام أيسلندا

وصف رحيم ستيرلينج، جناح مانشستر سيتي والمنتخب الإنجليزي، منتخب بلاده بالمحظوظ ، بعد الفوز المتأخر على مضيفته آيسلندا يوم السبت في الجولة الأولى من المستوى الأول لدوري أمم أوروبا.

وتقع إنجلترا في المجموعة المجموعة الثانية والتي تتصدرها بلجيكا، إثر الفوز على الدنمارك بهدفين نظيفين، فيما يأتي المنتخب الإنجليزي في المركز الثاني بفارق الأهداف.

وقال سترلينج في تصريحات نقلتها شبكة «سكاي سبورتس»: «علمنا أن المواجهة ستكون صعبة، كان علينا أن نتحدى أنفسنا، وواصلنا اللعب بطريقتنا».

وأضاف نجم مانشستر سيتي: «حصلنا على ركلة جزاء، لم يكن علينا استقبال ركلة الجزاء الجدلية هذه، لكن الحظ حالفنا في النهاية، لدينا مستقبل مشرق أمامنا وعلينا مواصلة التطور كفريق».

هذا وتقام مباريات الجولة الثانية من المجموعة يوم الثلاثاء المقبل، حيث تلعب إنجلترا ضد مضيفتها الدنمارك، بينما تحل آيسلندا ضيفة على بلجيكا.