طعن رجل قرب محطة في باريس وفرار المهاجم

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وقعت، مساء الأحد، عملية طعن شخص قرب محطة الشمال في العاصمة الفرنسية باريس.

وذكر موقع "سكاي نيوز عربية" أن منفذ عملية الطعن ما يزال فارا، فيما تواصل عناصر الشرطة ملاحقته.

وأظهر مقطع فيديو منتشر على تويتر الدماء تلطخ أرضية محطة الشمال في باريس، وسط تطويق الشرطة لمكان الحادث.

وتعليقا عن الحادث، قال وزير الداخلية الفرنسي "نتابع عن كثب حادثة الطعن والشرطة تعمل من أجل القبض على المهاجم والضحية حالته خطرة".

وتأتي الواقعة بعد ساعات قليلة من حوادث طعن مشابهة شهدتها مدينة برمنجهام وسط بريطانيا.

وأكدت الشرطة البريطانية تعرض عدد من الأشخاص للطعن في حوادث متزامنة وسط ثاني أهم المدن الإنجليزية.

وقال مراسلنا إن الحوادث خلفت مقتل شخص وإصابة 7 آخرين، من بينهم حالتان خطيرتان.