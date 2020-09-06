رقم تاريخي ينتظر صلاح في افتتاح الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي

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يقص ليفربول شريط مبارياته في الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج» يوم الثاني عشر من سبتمبر الجاري بمواجهة ليدز يونايتد الصاعد حديثًا من دوري الدرجة الأولى «التشامبيونشيب».

وينتظر محمد صلاح، نجم ليفربول، وهداف الفريق في المواسم الثلاث الأخيرة، تحقيق رقم تاريخي في النادي صاحب اللقب.

ففي حال تمكن صلاح من التسجيل في شباك ليدز سيكون أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل في المباراة الافتتاحية لـ4 مواسم متتالية.

وسجل صلاح أمام واتفورد بلقاء الجولة الأولى لموسم 2017-2018، وكررها ضد وست هام يونايتد في الموسم التالي ثم فعل ذلك أمام نورويتش سيتي في الموسم الماضي.

كما سيصبح صلاح ثاني لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يصل لهذا الرقم القياسي بعد تيدي شيرنجام مهاجم توتنام الذي فعل ذلك في مواسم 1992-1993 و1993-1994 و1994-1995 و1995-1996.