مقاتلات روسية تعترض طائرات دورية نرويجية فوق بحر بارينتسيفو

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مقاتلاتها من طراز (ميج-31) اعترضت طائرات دورية نرويجية فوق بحر بارينتسيفو، وذلك لليوم الثالث على التوالي.

وذكر المركز الوطني لإدارة الدفاع عن روسيا التابع للوزارة - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم السبت - أن وسائل المراقبة الجوية الروسية رصدت اليوم هدفا جويا فوق مياه بحر بارينتسيفو كان يقترب من حدود الدولة الروسية.

وأوضح البيان ومن أجل تحديد هوية الهدف الجوي ومنع وقوع أي انتهاك لحدود الدولة الروسية، أقلعت مقاتلة من طراز "ميج-31" من قوام القوات الدورية للدفاع الجوي للأسطول الشمالي.

وتابع المركز إن طاقم المقاتلة الروسية حدد أن الهدف الجوي هو طائرة دوريات تابعة للقوات المسلحة الجوية النرويجية، موضحا أن المقاتلة الروسية، وبعد اتخاذ الطائرة النرويجية مسارا معاكسا وابتعادها عن الحدود الروسية، عادت بسلامة إلى مطار مرابطتها الدائمة.

وأكد البيان أن كل تحليق المقاتلة الروسية جرى بالتوافق الصارم مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي، مشددة على أنه لم يتم السماح بوقوع أي انتهاك لحدود الدولة الروسية من قبل الطائرة النرويجية.

جدير بالذكر أن القوات الروسية رصدت خلال الأشهر الأخيرة تكثيف تحليقات الطائرات العسكرية للدول الغربية قرب حدود روسيا.