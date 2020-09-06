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مراكش السينمائى يلغى دورته الجديدة بسبب كورونا


نشر في: الأحد 6 سبتمبر 2020 - 1:25 م | آخر تحديث: الأحد 6 سبتمبر 2020 - 1:25 م

قررت إدارة مهرجان مراكش الدولي للفيلم، إلغاء الدورة الـ19 من المهرجان، والمقرر إقامتها في نوفمبر المقبل، بسبب جائجة كورونا. وكان من المقرر أن تقام الدورة الجديدة من المهرجان في الفترة من 13 إلى 21 نوفمبر المقبل.
وذكرت إدارة المهرجان في بيان لها: «بسبب الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة كوفيد ١٩ وتطوراتها المقلقة عبر العالم وحالة عدم اليقين الناجمة عنها، قرّرت مؤسسة المهرجان الدولي للفيلم بمراكش إلغاء الدورة 19 للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش، التي كانت مقررة أصلا في نوفمبر 2020».

يذكر أن إدارة المهرجان كانت قد ألغت العام الماضي الدورة الـ18، لظروف مادية، وتم تأجيلها لهذا العام ولكن تم إلغاؤها أيضا.

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