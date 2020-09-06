 طوارئ مكثفة بالإسكندرية استعداداً لمواجهة أمطار الشتاء - بوابة الشروق
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طوارئ مكثفة بالإسكندرية استعداداً لمواجهة أمطار الشتاء

ارشيفية
ارشيفية
هدى الساعاتى
نشر في: الأحد 6 سبتمبر 2020 - 7:03 ص | آخر تحديث: الأحد 6 سبتمبر 2020 - 7:03 ص

قال رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية اللواء محمود نافع، إنه تم وضع خطة طوارىء وأخرى لرفع الجاهزية إستعدادا لموسم الشتاء و لقرب حلول فصل الخريف وما يصاحبه من فرص سقوط الأمطار، موضحا أن الخطة تقوم على محاور متزامنة ما بين تطهير الشنايش و تطهيرها ودعم المناطق الساخنة بشنايش جديدة، مع إجراء تجارب محاكاة لمواجهة لموسم الأمطار الغزيرة.


وأضاف نافع فى تصريحات صحفية خاصة لـ " الشروق " اليوم الأحد، أن غرفة الأمطار أصدر أول تقرير عن حالة الأمطار، منوها عن تنبؤات بسقوط الأمطار الخفيفة غدا الاحد مستمرة حتى حتى ٧ سبتمبر الجارى على أنحاء متفرقة من المحافظة.


فى السياق ذاته أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على وضع دراسة لوضع حل جذرى و نهائى لمشكلة ارتفاع منسوب مياه وادي مريوط، وتشكيل لجنة للمتابعة بما يضمن الحفاظ علي منسوب المياه لحماية المناطق المحيطة من أي احتمالية للغرق.

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