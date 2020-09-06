الزمالك ينفرد بوصافة الدوري بعد الفوز على طلائع الجيش

فاز نادي الزمالك على طلائع الجيش بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على ستاد القاهرة الدولي، لحساب الجولة الـ25 من الدوري الممتاز.

وسجل هدف الفوز للأبيض يوسف أوباما في الدقيقة 56 من بعد كرة عرضية من عبدالله جمعة من الجانب الأيسر ارتقى عليها أوباما برأسية في الشباك محمد بسام حارس طلائع الجيش.

الفوز رفع الزمالك رصيده للنقطة 51 في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد طلائع الجيش عند النقطة 26 في المركز الـ13.

وبدأت المباراة هادئة من جانب الفريقين وانحصار اللعب في وسط الملعب على أمل فرض السيطرة على مجريات اللعب .

وحاول الزمالك فتح اللعب من جانبي الملعب لكن تكتل دفاع الجيش حال دون وصول الكرة لمنطقة الخطورة و حصل الزمالك على ركلة ركنية أولى على يمين مرمى طلائع الجيش، نفذها أوناجم بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء لكن حكم المباراة تدخل سريعا بإحتساب خطأ عكسي ضد محمود علاء في الدقيقة العاشرة من عمر المباراة .

ورد الجيش بمحاولة هجومية من الجبهة اليسرى انتهت بعرضية عن طريق محمد ناصف ترتطم بالدفاع ثم تصل بشكل سهل لجنش بعدها تسديدة أرضية قوية عن طريق أحمد سمير لاعب طلائع الجيش من على حدود منطقة الجزاء تصدى لها جنش بثبات في الدقيقة 13.

وأشهر حكم اللقاء البطاقة الصفراء في وجه أحمد عيد في الدقيقة 17 بعد كرة مشتركة مع لاعب الطلائع.

وفي الدقيقة 23 حصل الزمالك على ركلة حرة مباشرة في يسار وسط ملعب طلائع الجيش، نفذها أوناجم بتمريرة طولية إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها الدفاع بعدها حاول كاسونجو استغلال فرصة لكنه كان في موقف التسلل.

وحاول الجيش الاعتماد على التسديد من خارج المنطقة سواء عن طريق كريم طارق أو أحمد سمير لكنها كرات لم تشكل خطورة حقيقية على مرمى جنش .

وتم إيقاف اللعب في الدقيقة 30 لالتقاط الأنفاس وشرب السوائل من جانب الفريقين بعدها تم استئناف اللعب وعادت المباراة لتنحصر في وسط الملعب من جانب الفريقين .

ومن كرة مشتركة سقط فرجاني ساسي وخرج لتلقي العلاج خارج الملعب ثم حاول التحامل واللعب من جديد لكنه لم يستطع استكمال المباراة وخرج من الملعب وأشهر الحكم البطاقة الصفراء في وجه اللاعب التونسي وأشرك الجهاز الفني إسلام جابر بدلا منه في الدقيقة 38.

وانحصر اللعب في وسط اللعب من جديد ومحاولات ما بين أوناجم وأوباما لكن الدفاع يتدخل ويمنع الخطورة ويعود أوباما ليستقبل كرة من أوناجم ليسددها من داخل منطقة الجزاء وممر بجوار مرمى محمد بسام في الدقيقة 44.

واحتسب الحكم 3 دقائق كوقت بدل ضائع حاول خلالها الزمالك بتسديدة من أوباما ومرتدة من الجيش عن طريق كريم طارق وأحمد سمير لكنها بدون خطورة لينتهي الشوط بالتعادل السلبي بين الفريقين .

وفي الشوط الثاني بدأ الزمالك مهاجما على أمل فتح ثغرة بدفاع الجيش وزيادة التحضير في وسط الملعب وفرض السيطرة على مجريات اللعب .

ونشط إسلام جابر وكاسونجو لمحاولة اللعب على جانبي الملعب ويرد الجيش بتوغل من كريم طارق داخل منطقة الجزاء ويمرر الكرة عرضية لكن ابعدها دفاع الزمالك .

واستمر محاولات الزمالك وفرصة خطيرة بعد عرضية من ناحية اليمين ويقابلها كاسونجو برأسية من داخل منطقة الجزاء وتمر بجوار القائم في الدقيقة 55.

وترجم الزمالك سيطرته على مجريات اللعب بهدف التقدم عن طريق أوباما في الدقيقة 56 بعد كرة عرضية من عبدالله جمعة من الجانب الأيسر ارتقى عليها أوباما برأسية في الشباك معلنا تقدم الزمالك بهدف دون رد .

واستمرت سيطرة الزمالك على مجريات اللعب وسط محاولات من الجيش لتدارك النتيجة لكنها لم تشكل خطورة على مرمى جنش .

وحاول الجيش تنظيم الصفوف بشكل سريع والعودة من جديد لأجواء المباراة وتعرض إسلام جابر لإصابة في كرة مشتركة ونزول الطاقم الطبي للإطمئنان على اللاعب.

وتوغل مصطفى فتحي من الجانب الأيمن وسددها من على حدود منطقة الجزاء ومرت بجوار مرمى طلائع الجيش فيما رد الجيش بمحاولة خاطفة وإعاقة من طارق حامد ويشهر الحكم البطاقة الصفراء لحامد في الدقيقة 75 بعدها تتوقف المباراة لالتقاط الأنفاس وشرب السوائل .

وكثف الجيش من محاولاته وحصل على ركنية تمر عرضية بدون خطورة على المرمى الزمالك وهدأت المباراة قليلا وسط تحضير من لاعبي الجيش في وسط الملعب .

وحصل الجيش على ركلة حرة في الدقيقة 87 على حدود المنطقة نفذت طولية إلى داخل عمق منطقة الجزاء ارتقى لها عمرو جمال برأسية قوية مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى جنش.

واحتسب الحكم 5 دقائق كوقت بدل ضائع وحصل الزمالك على ركلة حرة على حدود المنطقة نفذت طولية لكن دفاع الطلائع شتتها بعيدا عن الخطورة .

وتوغل عمر السعيد وتلقى بينية في الجانب الأيمن داخل المنطقة مررها للقادم من الخلف طارق حامد الذي سددها قوية أبعدها بسام حارس الجيش بصعوبة .

ومرت اللحظات الأخيرة من الوقت بدل الضائع بدون خطورة ليطلق الحكم صافرته معلنا نهاية المباراة بفوز الزمالك بهدف دون رد .