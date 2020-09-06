محافظ بورسعيد يؤكد على الارتقاء بمستوى الخدمات في مختلف المجالات

التقى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد اليوم الأحد، عددًا من المواطنين خلال استقلاله معدية بورفؤاد، حيث حرص "الغضبان"، على سؤال المواطنين عن آرائهم حول أعمال التطوير والمشروعات التي تشهدها المحافظة في الآونة الأخيرة.

وأكد محافظ بورسعيد خلال اللقاء على المواطنين ضرورة التزامهم بالإجراءات الاحترازية والوقائية والتزام التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات في جميع الأماكن.

كما شدد على المواطنين أن المشروعات التنموية والخدمية التي تتم في مختلف القطاعات توفر العديد من فرص العمل للشباب ولابد من استغلالها.

ولفت إلى حرصه للمتابعة المستمرة لشكاوى المواطنين والاستمرار في تحسين الخدمات المقدمة لهم.