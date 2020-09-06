المدير الإقليمي لاختبارات ACT: توفير آلاف الأماكن خلال أسبوع

قال أحمد فاخر، المدير الإقليمي لاختبارات ACT بالشرق الأوسط، إنهم يتعاطفون مع طلاب الدبلومة الأمريكية في مصر، واعدًا الطلاب بتوفير آلاف الأماكن المتاحة في كل المحاولات، خلال أسبوع.

وأضاف فاخر، خلال لقاء لبرنامج «مساء DMC»، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري عبر فضائية «DMC»، مساء السبت، أن اختبار الـ«ACT» يقيس مخرجات التعلم التي حصل عليها الطالب، مشيرًا إلى أن طلاب الـ«SAT» يستطيعون الالتحاق بهذه الاختبارات، على مستوى العالم ككل.

وأوضح أن الفرق بين امتحانات الـ«ACT» والـ«SAT» هي أن الأول إلكتروني والثاني ورقي، قائلًا إن النظام الإلكتروني أفضل؛ لأنه يضمن عدم تسريب الامتحانات تمامًا في أي مكان في العالم.

وتابع أن أسعار الامتحانات متقاربة ما بين النظامين، مضيفًا أن الطلاب بإمكانهم الاطلاع على الأسعار عبر الموقع الإلكتروني.

وأشار المدير الإقليمي لاختبارات ACT بالشرق الأوسط، إلى أن المؤسسة تعد الطلاب بمفاجأة خلال شهر 12 و2، متابعًا: «نتلقى الدعم من الوزارة وكل القائمين عليها والوزير، ونعمل ليل نهار على توفير الأماكن للطلاب».

وقرر المجلس الأعلى للجامعات تطبيق اختبارات الـACT كاختبارات موازية لـSAT في تنسيق قبول طلاب الثانوية الأمريكية بالجامعات الحكومية والخاصة للعام الجامعي 2020/2021، وذلك على خلفية إلغاء اختبارات السات عقب تسريبها في مصر.

وتسبب إلغاء امتحان الدبلومة الأمريكية sat الذي كان مقررًا عقده السبت، حالة من الغضب بين طلاب الدبلومة الأمريكية في مصر وأولياء أمورهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ودشن الطلاب هاشتاج عبر موقع "فيسبوك" تحت عنوان "أغيثوا طلبة الدبلومة الأمريكية من الكولدج بورد"، وقال الطلاب إنهم تلقوا بريدا إلكترونيا من هيئة الامتحانات الأمريكية "College Board"، أعلنت فيه إلغاء امتحان السات الذي كان مقررا عقده السبت، في جميع المراكز الامتحانية الموجودة في مصر.