تركيا تسجل 1578 إصابة و53 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة التركية عن تسجيل 1578 إصابة، و53 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، خلال الـ24 ساعة الماضية.

ونقلًا عن وكالة الأنباء التركية «الأناضول»، أشارت «الصحة التركية»، مساء الأحد، إلى تسجيل 1013حالة شفاء جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من «كوفيد - 19» إلى 251 ألفا و105.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، اليوم الأحد، إلى أكثر من 880 ألف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 26 مليون إصابة.