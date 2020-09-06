رزان مغربي تكشف كواليس «صابر وراضي» وتتحدث عن علاقتها مع أحمد أدم

تستأنف الفنانة اللبنانية رزان مغربي، تصوير دورها في "صابر وراضي"، خلال الأسبوعين المقبلين بعد فترة توقف منذ عيد الأضحى الماضي، حيث تعود برفقة طاقم العمل بأكمله والذي تقدم البطولة النسائية أمام النجم أحمد أدم، ويشاركها العمل محسن محيي الدين، يسرا المسعودي وإنتاج أحمد السبكي، وإخراج أكرم فريد.

وقالت رزان مغربي أنها تجسد شخصية جاسمين تعمل سكرتيرة لدى الفنان محسن محي الدين، الذي يجلس على كرسي متحرك، وتتعرض للعديد من المشاكل وتحلها مع راضي والذي يجسده الفنان أحمد آدم خلال أحداث العمل.

وكشفت عن أصعب المشاهد التي تعرضت لها خلال أحداث حيث قالت أن مشهد تحطيم مجموعة من "فازات" التحفة الثمينة والتي تبلغ أسعارها ملايين الجنيهات، حيث أرهقها ذلك المشهد بشكل كبير وتعرضت للإجهاد خلال تصويره مما تسبب في إرهاق لها، حيث وصفته بمشهد خلو ممتع.

وتحدثت عن علاقتها مع النجم أحمد أدم حيث قالت أنه كوميديان بدرجة غير معقولة وله مستقبل كبير في السينما، حيث تربطهما علاقة صداقة وطيدة ويعتبر بمثابة شقيقها، كما أنها أستمتعت بتجربتها مع المنتج السبكي وأحبت التعامل معه وأيضا المخرج أكرم فريد الذي يحرص على توضيح كل كبيرة وصغيرة خلال اللوكيشن.

وأشارت أن دورها لم تقدمه من قبل وبعيدا عن شخصيتها الحقيقية، كما أنه يبتعد عن أدوار الشر التي قدمتها من قبل في أحد أعمالها مثل "رسايل"، وتدور أحداث العمل في إطار كوميدي يبعث بالأمل والطاقة الإيجابية وفلسفة الرضا والنظر للمستقبل بنظرة أفضل.

فيلم "صابر وراضى" تأليف محمد نبوى وإخراج أكرم فريد وبطولة أحمد آدم ورزان مغربى ومحسن محيى الدين، وتدور أحداثه في إطار كوميدي كعادة أحمد آدم في أعماله إلا أنه يبتعد في هذا العمل عن شخصية القرموطى التى قدمها في آخر فيلمين وهما "قرمط بيتمرمط" العام الماضى و"القرموطى على خط النار" عام 2017.