محافظ أسيوط: تخفيض قيمة التصالح في مخالفات البناء إلى 30%

أصدر اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، قرارًا بتخفيض قيمة رسوم التصالح في بعض مخالفات البناء بقرى ومراكز ومدن وأحياء المحافظة، بنسبة من 20 إلى 30%، وألا يقل الحد الأدنى عن 50 جنيهًا بالقرى؛ للتيسير على المواطنين.



وقال سعد، خلال ترأسه جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة، إنه تم الاتفاق على تخفيض قيمة رسوم التصالح بنسبة من 20 إلى 30% بجميع قرى ومراكز ومدن وأحياء المحافظة، وألا يقل الحد الأدنى عن 50 جنيهًا بالقرى والنجوع، مشيرًا إلى أن قرار التخفيض جاء بعد عقد عدة لقاءات واجتماعات مع مسئولي لجان التصالح، والتسعير ورؤساء المراكز والأحياء بالمحافظة، وبحضور المستشار محمد سليمان المستشار القانوني للمحافظة.



وتم دراسة ومناقشة القيمة الحالية لرسوم التصالح وبحث قيمة التخفيض، وفقًا للقانون والقواعد المنظمة لذلك، وبما يشجع المواطنين على الإسراع في تقديم طلبات التصالح، وتسديد رسوم جدية التصالح للبدء في عمل اللجان المختلفة، وإنهاء تلك الإجراءات.



واستعرض المهندس عبد الحكيم عبد الله، وكيل وزارة الإسكان، والمهندسة إيمان علي محمود، مدير عام إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة، ملامح قانون التصالح وشرح نسب تخفيض قيمة التصالح التي اعتمدها الوزير المحافظ، والرد على تساؤلات الحضور بخصوص قانون التصالح في مخالفات المباني.



وجدد محافظ أسيوط مناشدته المواطنين، استغلال مد فترة تقديم طلبات التصالح وسداد جدية التصالح 25% من قيمة الرسوم المستحقة خلال الشهر الجاري، والتوجه إلى مقرات المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء لتقديم طلبات التصالح، طبقاً لأحكام القانون لتقنين أوضاعهم.