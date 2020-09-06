حسن مصطفى يعلن حضور رئيس الأولمبية الدولية بطولة كأس العالم لليد

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أعلن حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، عن حضور توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية، لمتابعة بطولة كأس العالم لليد المقبلة في مصر، في نسختها 27 والتي تنطلق في الفترة من 13 إلى 31 يناير 2021.

وتتواجد مصر في المجموعة السابعة، التي تضم السويد والتشيك والمتأهل من أمريكا الجنوبية.

وقال حسن مصطفى في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورتس": "رئيس اللجنة الأولمبية الدولية سيحضر إلى مصر لمتابعة البطولة بعد توجيه الدعوة له".

وأضاف: "الجميع منبهر بحفل القرعة، وكل من تحدثت معهم من صحفيين أجانب ومسؤولين أبدوا إعجابهم الشديد بالحفل".

وتابع: "حفل الافتتاح سيكون مختلفًا تمامًا، وأغلقنا صفحة حفل القرعة والتي كان يجب أن تقام في هذا المكان، لأنه لا يوجد غير هرم واحد في العالم".

واختتم :"أهم شئ ألا تحدث أي إصابات بفيروس كورونا، واستعنا بخبراء من ألمانيا وروسيا".