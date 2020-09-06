الداخلية التونسية: مقتل 3 ارهابيين وشرطي في سوسة

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الأحد، مقتل عون تابع لسلك الحرس الوطني وإصابة آخر؛ إثر تعرضهما لعملية دهس من طرف ثلاثة إرهابيين بولاية سوسة السياحية.

وقالت الوزراة، في بيان صحفي اليوم على موقعها الإلكتروني، إنه "على إثر تعرّض عونين تابعين لسلك الحرس الوطني صباح اليوم لعملية دهس من طرف ثلاثة إرهابيين بواسطة سيارة على مستوى مفترق أكودة القنطاوي سوسة، تحولت الوحدات الأمنية من مختلف الأسلاك وتولت القيام بعملية تمشيط بمكان العملية ومحاصرة العناصر الإرهابية وتبادل إطلاق النار معها مما أسفر على القضاء على الإرهابيين الثلاثة".

وأشارت إلى أن العملية أسفرت على مقتل وكيل بعد نقله للمستشفى في حين لا يزال وكيلا آخر يتلقى العلاج.

ووفق البيان، انتقل وزير الداخلية توفيق شرف الدين، إلى مسرح العملية حيث عاين تفاصيل التدخل الأمني كما تحوّل إلى المستشفى للوقوف على الحالة الصحية للوكيل المصاب ومتابعتها.

وكانت متحدثة باسم محكمة سوسة إيمان بن حميدة، قالت لوكالة الأنباء الألمانية "د. ب. أ"، إن أشخاصا كانوا على متن سيارة رباعية الدفع شاركوا في الهجوم على دورية أمنية في مفترق طرق بمنطقة اكودة، وتمكنوا من توجيه عدة طعنات لاثنين من عناصر الشرطة.