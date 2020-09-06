المسماري: ملتزمون بوقف إطلاق النار الصادر عن السيسي حتى الساعة

المسماري: تعزيز القواعد الجوية البرية والبحرية التركية بمعدات عسكرية حديثة وكل ما يلزم للقيام بعمليات عسكرية في شمال إفريقيا بأكملها

قال الناطق باسم القائد العام للجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، إن العمليات العسكرية متوفقة منذ 8 يونيو الماضي على كل محاور القتال من غرب سرت وحتى غرب وجنوب غرب الجفرة، لافتًا إلى استطلاع الجيش الدائم ومراقبته الطرف الآخر؛ لرصد أي تقدم أو تحرك.

وأضاف «المسماري» خلال لقاء لبرنامج «غرفة الأخبار»، المذاع عبر فضائية «سكاي نيوز عربية»، مساء الأحد، أن الجيش ملتزم بوقف إطلاق النار الصادر في القاهرة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي حتى هذه الساعة، منوهًا أن الطرف الآخر يستغل مرحلة الهدوء بشكل كامل.

ولفت إلى أن الجانب الآخر يعزز وجوده في ليبيا من خلال السيطرة على المزيد من القواعد الجوية والبحرية والمطارات والموانئ المدنية في غرب البلاد، متابعًا أنه «ينقل المقاتلين المسلحين الأجانب من سوريا ودول أخرى».

وأشار المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي إلى أن الجيش يرصد طائرات عسكرية ضخمة تنقل معدات وأفراد إلى منطقة الوطية، محذرًا من أن العناصر التي تم نقلها من سوريا نحو ليبيا إرهابية خطيرة، إضافة إلى أنها مدربة على القتال في الأراضي المفتوحة والأراضي الصحراوية.

وذكر أنه تم إعداد معسكرات تدريب في شمال سوريا والأراضي التركية لهذه العناصر قبل نقلها إلى ليبيا، قائلًا إن هناك تعزيزًا للقواعد الجوية البرية والبحرية التركية بمعدات عسكرية حديثة وكل ما يلزم للقيام بعمليات عسكرية في شمال إفريقيا بأكملها، وغرب ليبيا بالتحديد.