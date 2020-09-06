الصحة الأنجولية: سنحصل على 12 مليون جرعة لقاح لكورونا حال اعتماده دوليا

قالت وزيرة الصحة الأنجولية سيلفيا لوتوكوتا، إن بلادها ستحصل على 12 مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد ـ 19) حال اعتماد منظمة الصحة العالمية لأي نوع من اللقاحات الخاضعة للاختبار.

وأضافت لوتوكاتا، خلال مؤتمر صحفي عقدته لاستعراض وضع انتشار فيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية: "نعمل مع التحالف الدولي للقاحات ومنظمة الصحة العالمية ولدينا مبادرة كوفاكس التي ستتيح للدول النامية الحصول على اللقاح حال اعتماده"، مشيرة إلى أن الأولوية في الحقن باللقاح ستمنح لفئات الأشخاص الأكثر عرضة للخطر لاسيما المصابون بأمراض مزمنة كمرضى ارتفاع ضغط الدم والسكرى وأنيميا خلايا الدم المنجلية وغيرهم.

يذكر أن عدد مصابي فيروس كورونا في أنجولا، وفقا لإحصائيات وزارة الصحة الأنجولية أمس، بلغ 2876 حالة مؤكدة بالفيروس وبلغ عدد الوفيات 117 حالة وفاة علاوة على تعافي 1167 حالة ووجود 1592 حالة تخضع للعلاج.