محافظ الغربية يتفقد ميدان المحطة بطنطا والمنطقة الصناعية بالمحلة

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أجرى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، جولة مسائية لتفقد أعمال تطوير ميدان المحطة بطنطا ومتابعة إنجاز الأعمال به حيث طالب الشركة القائمة بسرعة الانتهاء من الأعمال طبقا للجدول الزمني، كما وجه كلا من رئيس حي أول وثان طنطا برصف طريق الجانبية بطنطا نظرا لتهالكه.

ثم توجه المحافظ إلى مدينة المحلة لتفقد أعمال رصف الطريق المؤدي للمنطقة الصناعية بالمحلة ، كما تفقد أيضا أعمال رصف الطريق الداخلي بالمنطقة والذي سيتم الانتهاء منه خلال 10 أيام ، ووجه المحافظ خلال الجولة رئيس حي أول المحلة بتغطية المطابق الموجودة بشارع المنطقة الصناعية.

وأثناء الجولة التفقدية تم تشميع عدد ١ كافيه بالمحلة لعدم التزامه بالإجراءات وكذلك اتخاذ الإجراءات القانونية مع عدد ٣ نباشين بطنطا ، وسحب عدد ١ رخصة سيارة صف ثان وتسليمها لإدارة المرور ورفع الإشغالات أمام قرية الرجدية وشبشير الحصة على شريط السكة الحديد.

رافق المحافظ في الجولة رئيس حي أول طنطا ورئيس مركز ومدينة المحلة ورئيس حي أول وثان المحلة.