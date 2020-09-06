هبوط البورصة السعودية ومؤشرها يخسر 20 نقطة

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أنهى مؤشر السوق السعودي جلسة اليوم الأحد على تراجع بنسبة 3ر0 بالمئة عند 8025 نقطة (-20 نقطة).

جاء ذلك وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 6ر9 مليار ريال.

وأغلق سهم "سابك" عند 10ر88 ريالات (- 2 %)، عقب نهاية أحقية أرباح نقدية للمساهمين بواقع 5ر1 ريال عن النصف الأول 2020.

وتصدر سهم "سدافكو" تراجعات اليوم بنسبة 3 بالمئة.

في المقابل، ارتفع سهم "المملكة القابضة" بالنسبة القصوى عند 94ر7 ريال، وسط تداولات كثيفة على السهم بلغت 3ر9 مليون سهم، هي الأعلى في أكثر من 6 سنوات ونصف.

كما ارتفع سهما "أنعام القابضة" و"الأسماك" بالنسبة القصوى، وصعد سهم "جبل عمر" بنسبة 4 بالنسسبة عند 80ر31 ريال.