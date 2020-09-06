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يتجه إعصار هايشن القوي نحو جزر جنوبي اليابان اليوم الأحد وأصدرت السلطات أوامر إجلاء لمئات الآلاف من السكان.

وطلبت مدينة كاجوشيما من سكانها البالغ عددهم 246 ألف نسمة الفرار من منازلهم في الوقت الذي حذر فيه خبراء الأرصاد من الفيضانات والرياح العاتية والأمطار الغزيرة والأمواج العالية والعواصف.

وتسببت العاصفة في إلغاء مئات الرحلات الجوية في المنطقة فيما تم تعليق خدمات القطارات.

وقالت الوكالة إن هايشن، الذي سيكون ثاني إعصار خلال أسبوع يضرب جنوبي اليابان، من المحتمل أن يحطم الرقم القياسي للاعاصير.

وفي حديثه خلال مؤتمر صحفي عقد صباح اليوم، حث يوشيهيسا ناكاموتو رئيس قسم التوقعات بالوكالة السكان المحليين على أن يكونوا "في حالة تأهب قصوى" والإجلاء مبكرًا.

ويحاول السكان الحصول على ملجأ والحفاظ على التباعد الاجتماعي في نفس الوقت وسط مخاوف من جائحة فيروس كورونا.

وقامت مروحيات عسكرية بالفعل بإخلاء حوالي 200 امرأة حامل وأشخاص كبار السن إلى مدينة كاجوشيما من الجزر الصغيرة النائية.

وكان مركز الاعصار على بعد حوالي 170 كيلومترا جنوبي جزيرة ياكو حتى الساعة 1 ظهرا (0300 بتوقيت جرينتش)، متجها من الشمال إلى الشمال الغربي بسرعة 30 كيلومترا في الساعة، مع رياح قصوى تبلغ سرعتها 162 كيلومترا في الساعة وزوابع تبلغ شدتها 234 كيلومترا في الساعة، وفقا للوكالة.

وقالت الوكالة إنه من المتوقع هطول أمطار يصل منسوبها إلى 600 ملم في كيوشو وما يصل إلى 400 ملم في جزيرة شيكوكو جنوب غربي البلاد ومنطقة توكاي بحلول ظهر الاثنين.

وأصاب إعصار ميساك بالقرب من جزيرتي كيوشو وأوكيناوا الجنوبيتين عشرات الأشخاص قبل أن يضعف يوم الخميس.

وانقلبت سفينة شحن تحمل على متنها 43 من أفراد الطاقم ونحو 5800 رأس من الماشية قبالة جزيرة أمامي أوشيما بعد أن ضربتها أمواج أحدثها إعصار ميساك.