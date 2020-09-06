 كوريا الجنوبية تسجل 167 اصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة - بوابة الشروق
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كوريا الجنوبية تسجل 167 اصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

د ب أ
نشر في: الأحد 6 سبتمبر 2020 - 5:30 ص | آخر تحديث: الأحد 6 سبتمبر 2020 - 5:30 ص

 أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم الأحد تسجيل 167 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ، ما يرفع العدد الإجمالي للاصابات في البلاد إلى 21 الفا و 177 حالة.

وذكرت المراكز الكورية الجنوبية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة جديدة ما يرفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 334 حالة، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وأفادت بخروج 137 مريضاً آخر من المستشفيات بعد تعافيهم من فيروس كورونا، ليبلغ إجمالي المتعافين من المرض في البلاد 16 الفا و 146 حالة.

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