المكسيك تسجل 475 وفاة و6319 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، تسجيل 475 وفاة إضافة إلى 6319 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الأخيرة.

وقالت وزارة الصحة -في بيان أذاعته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية- إن إجمالي الوفيات في المكسيك ارتفع إلى 67 ألفا و326 حالة، بينما قفزت الإصابات إلى 629 ألفا و409 حالات منذ بدء تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأفادت الحكومة المكسيكية، بأن العدد الحقيقي للمصابين يتجاوز بكثير عدد الحالات المؤكدة المعلن عنها.

وتعتبر أمريكا اللاتينية المنطقة الأكثر انتشارا لفيروس كورونا في العالم، حيث جرى تسجيل أكثر من 7 ملايين إصابة، حيث سجلت المكسيك ثالث أكبر حصيلة عالمية للوفيات بفيروس كورونا، وهي بين الدول العشر ذات العدد الأكبر من المصابين.