 نصرالله يستقبل هنية ويؤكدان على ثبات محور المقاومة في مواجهة الضغوط - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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نصرالله يستقبل هنية ويؤكدان على ثبات محور المقاومة في مواجهة الضغوط

بيروت - د ب أ:
نشر في: الأحد 6 سبتمبر 2020 - 10:11 ص | آخر تحديث: الأحد 6 سبتمبر 2020 - 10:11 ص

استقبل الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله، اليوم الأحد، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.

ووفقا لما نقلته قناة "المنار" التابعة لحزب الله، فقد "جرى استعراض مفصل لمجمل التطورات السياسية والعسكرية في فلسطين ولبنان والمنطقة، وما تواجهه القضية الفلسطينية من أخطار خصوصا صفقة القرن ومشاريع التطبيع الرسمي العربي مع الكيان الغاصب ومسؤولية الأمة تجاه ذلك".

وأضافت أنه "تم التأكيد على ثبات محور المقاومة وصلابته في مواجهة كل الضغوط والتهديدات، والآمال الكبيرة المعقودة عليه".

وكان هنية وصل إلى لبنان الثلاثاء الماضي في أول زيارة له منذ 27 عاما.


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