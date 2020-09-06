دبي: إطلاق عيادة الدقيقة الواحدة للتفريق بين أعراض الإنفلونزا وكورونا

أعلنت مجموعة طبية في دبي إطلاق "عيادة الدقيقة الواحدة"، للتفريق بين أعراض مرض الإنفلونزا الموسمية والحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا، مشيرة إلى أنه في حالة وجود أعراض كورونا يتم توجيه الحالات لإجراء فحص مخبري تأكيدي.

وقالت مجموعة "ام بي اف هيلث اسكوير" للرعاية الصحية، في بيان صحفي اليوم الأحد: "يستفيد من العيادة المستحدثة أصحاب الأمراض البسيطة أو الأشخاص غير المتأكدين من تصنيف وتشخيص المرض الذي يعانون منه".

وأضافت: "يستفيد من العيادة الأشخاص الذي يخلطون بين أعراض الإنفلونزا الموسمية وفيروس كورونا المستجد، حيث أظهرت الفترة الماضية أن العديد من أفراد المجتمع، ينظرون إلى أعراض الإصابة بنزلة البرد والزكام على أنهم مصابين بكورونا ما يصيبهم بحالة من الخوف الشديد التي توثر سلبا على مناعتهم، التي تنخفض بسبب هذا الخوف والقلق".

وتابعت أنه يستفيد من خدمة "عيادة الدقيقة الواحدة"، الأشخاص الذين يطلبون "أدوية الكاونتر" وهي الأدوية التي تصرف بدون وصفة طبية، حيث يتم تقديم المشورة الصيدلانية بأن الدواء المطلوب من قبل الشخص، يتناسب مع الأعراض التي يعاني منها فعلا.

وأوضحت المجموعة أنه في حالة التأكد أن حالة الشخص تحتاج إلى سؤال ومتابعة من طبيب مختص، يتم تحويله للعيادات التخصصية، الموجودة في المستشفى.

وكشفت المجموعة عن تقديمها خدمة هي الأولى من نوعها للقطاع الخاص بإمارة دبي، وهي "صيدلي ديلفري"، يقوم بتوفير الأدوية وتوصيلها إلى المنازل للمتعاملين، حيث يتوجه الصيدلي للمريض ويشرح طريقة أخذ الدواء ونسب الجرعات حسب وصف الطبيب.

وذكرت المجموعة أن الصيدلي يتولى توجيه الارشادات والنصائح الدوائية اللازمة للمرضى، ويقدم الدعم النفسي اللازم للحالة في حالة حاجتها لذلك لبث الطمأنينة لديها والرد على أي استفسارات في مجال اختصاص الصيدلي.