تعليم النواب تنتظر إعلان الحكومة خطة العام الدراسي وتصورات تقليل الكثافات

هاشم: صحة وسلامة الطلاب فوق أى اعتبار.. ماجدة نصر: أزمة كورونا لن تعطل مسار الدراسة فى البلاد

قال رئيس لجنة التعليم بالبرلمان، الدكتور سامى هاشم، إن هناك حالة ترقب من جانب نواب البرلمان لمؤتمر الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى المزمع عقده بعد غد الثلاثاء، من أجل تقييم تفاصيل شكل العام الدراسى الجديد وعدد أيام الحضور بين الطلاب والمعلمين حسب الصفوف الدراسية.

وأضاف هاشم فى تصريحات لـ «الشروق»: لجنة التعليم على مدى العام الماضى كان لديها العديد من التصورات حول بدء عام دراسى جديد خلال أزمة انتشار وباء كورونا العالمى، سواء الاعتماد على التعليم المدمج الذى يعتمد على منصات للتعليم أون لاين، مرورا بتقليل أيام الدراسة، وصولا إلى حشد جميع وسائل الوقاية من بوابات للتعقيم لإجراءات التباعد واستخدام المطهرات وغيرها.

وتابع هاشم: «لابد على الجميع أن يعلم بأن صحة وسلامة الطلاب أولوية قصوى فوق أى اعتبار، وأن جميع مؤسسات وجهات الدولة المصرية لديها هذا الإدراك، وأنه قد نجحت أجهزة الدولة المعنية بملف الدراسة والتعليم فى الخروج بامتحانات الثانوية العامة على قدر كبير من الإجادة والكفاءة، وهو ما ننتظر تكراره مع بدء عام دراسى جديد».

وأكد أن نواب البرلمان ليس لديهم أى موانع فى مساعدة الوزارة، لمناقشة جميع المقترحات المعروضة عليها، وإبداء الرأى والمشورة فى مناقشة خطة الحكومة للعام الدراسى الجديد.

وفى السياق ذاته، قالت الدكتورة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بالبرلمان، إن أزمة كورونا لن تعطل مسار الدراسة فى البلاد، موضحة أن النواب فى انتظار رؤية الحكومة التى سيتم الإعلان عنها خلال أيام، والكيفية التى ستتعاون بها وزارات الصحة والتعليم لإنجاح بداية العام الدراسى، والعودة للمدارس فى إطار خطة التعايش التى تتبعها الدولة.

وأكدت نصر أن أهم ما يجب مراعاته هو تسهيل تطبيق التعليم عن بعد بجانب التعليم المباشر، وتفعيل مبدأ التباعد وتقليل أيام الدراسة أو تقسيم الطلاب لمجموعات، مع أفكار أخرى لتقليل الكثافة الطلابية داخل الفصول، وهو أمر حتمى للحفاظ على صحة وسلامة المعلمين والتلاميذ والعاملين بالمدارس.

وطالبت بضرورة الإسراع فى التطوير الجاد للبنية التحتية والتكنولوجية للمدارس، والتى سوف تساعد فى تطبيق إجراءات التباعد والدراسة أونلاين وهو مايمهد لمفاهيم مغايرة ومختلفة تماما عن الدراسة فى البلاد.

وتقدم النائب بدير عبدالعزيز موسى، بسؤال حول كيفية ضبط آلية حضور الطلاب بالمدارس فى العام الجديد، فى ظل أزمة جائحة فيروس كورونا، وكيفية الحضور بالتناوب التى يتم الإعلان عنها، وكيف سيتم تكثيف الدراسة فى الأيام المسموح فيها بالدراسة، لمنع زيادة ظاهرة الدروس الخصوصية لتعويض أيام الدراسة، وفى نفس الوقت هل الحضور بالتناوب سيعالج أزمة عجز المعلمين فى بعض المدارس من عدمه، وكيفية ضبط عملية الحضور التباعد الاجتماعى فى ظل التكدس الطلابى، وآلية الرقابة على المدارس الخاصة فى تنفيذ التعليمات الصادرة من قبل الوزارات المعنية بمواجهة الأزمة.

وشدد عضو مجلس النواب فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم، على ضرورة أن تكون هناك أكثر من خطة للتعامل مع الأمر، بداية من الحرص على مصلحة الطلاب خاصة الأطفال فى مراحل التعليم الأساسى، وطريقة التعليم، والحفاظ على الصحة العامة، وآلية تطبيق التباعد الاجتماعى، وتهوية الفصول خاصة وأن هناك بعض المدارس بها فصول لا يوجد بها تهوية.