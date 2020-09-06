المغرب يسجل 37 وفاة و 1555 إصابة جديدة بفيروس كورونا

نت وزارة الصحة المغربية، مساء اليوم السبت، تسجيل 1555 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و1446 حالة شفاء، و37 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، حسبما أفادت وكالة المغرب العربي للأنباء.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية في نشرة "كوفيد-19" اليومية، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 70 ألف و160 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 آذار/مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 53 ألف و929 حالة، بمعدل تعاف يناهز 9ر76 في المئة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1329 حالة بمعدل يبلغ 9ر1 بالمئة.

وذكرت الوزارة أن مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليا، يبلغ 14 ألفا و902 حالة، أي بمعدل 41 حالة لكل 100 ألف نسمة.

وأشارت الوزارة إلى أن مجموع الحالات الخطيرة أو الحرجة الموجودة حاليا بأقسام الإنعاش والعناية المركزة، وصل إلى 189 حالة، 34 منها تحت التنفس الاصطناعي.