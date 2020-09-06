 أعمال شغب لليلة الثالثة على التوالي شرقي ألمانيا - بوابة الشروق
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أعمال شغب لليلة الثالثة على التوالي شرقي ألمانيا

د ب أ
نشر في: الأحد 6 سبتمبر 2020 - 2:36 ص | آخر تحديث: الأحد 6 سبتمبر 2020 - 2:36 ص

اندلعت مساء اليوم السبت أعمال شغب عنيفة في مدينة لايبسيج شرقي ألمانيا، لليلة الثالثة على التوالي، احتجاجًا على عمليات تجديد وإنشاء في المدينة.

وخرجت مظاهرة في منطقة كونيفيتس عن السيطرة، بعد تحركها لمئات من الأمتار.

وأفادت مراسلة لوكالة الأنباء الألمانية من لايبسيج، أن المتظاهرين ألقوا الحجارة على نوافذ المباني الجديدة وقامت الشرطة بتعطيل أحد المصاعد.

وبعد ذلك وقعت مشاهد مطاردات بين ملثمين ومحققي الشرطة، تم التحفظ على عدة أشخاص، وأوقفت حركة المرور في المنطقة.

ووفقًا لتقديرات الشرطة، تجمع حوالي 500 شخصًا للتظاهر وفقًا لما تم التصريح به، وأشعل المتظاهرون الألعاب النارية برغم حظر السلطات لها.

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