عريقات يؤكد على التمسك بضرورة عقد مؤتمر دولي للسلام لحل القضية الفلسطينية

أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، الأحد، على التمسك بضرورة عقد مؤتمر دولي للسلام لحل القضية الفلسطينية.

وقال عريقات، في بيان عقب مباحثات هاتفية مع وزير الدولة الألماني للشؤون الخارجية نيلز انان، إن "تحقيق السلام أمر ممكن شرط أن يقوم على إنهاء الاحتلال وحل الدولتين على حدود ١٩٦٧ ورفض الضم والاستيطان الإسرائيلي".

وعبر عريقات عن تقدير فلسطين لجهود ألمانيا من أجل إحياء إمكانية صناعة السلام عبر مؤتمر دولي على اساس القانون الدولي والشرعية الدولية، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

من جهة أخرى، أعلن عريقات أن فلسطين سوف تقطع علاقاتها مع أي دولة تنقل سفارتها لدى إسرائيل من تل أبيب إلى القدس.

وقال بهذا الصدد :"سوف نبذل جهودا جبارة لمنع مخالفة القانون الدولي ونقل أي سفارة إلى القدس، ولكن أي دولة سوف تصر وتنقل سفارتها، فأن دولة فلسطين سوف تقطع علاقاتها وتسحب سفيرها".

ودعا المسؤول الفلسطيني إلى تحرك عربي وإسلامي لدعم الجهود الفلسطينية في منع الدول من نقل سفاراتها إلى القدس.