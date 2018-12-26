تخصيص 3700 متر لإقامة حلقة سمك في مدينة الطور

خصص اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، قطعة أرض مساحتها 3700 م2، لإقامة حلقة سمك، بالقرب من ميناء الطور البحري، لخدمة المواطنين.

وقال صفوان المراغي، مدير الثروة السمكية بمحافظة جنوب سيناء، إن محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، خصص قطعة الأرض الغير مستغلة بالقرب من ميناء الطور لإقامة حلقة خاصة بالسمك لخدمة الصيادين وأيضًا المواطنين، وجارٍ عرض الموقع على الجمعية التعاونية لصيد الأسماك، وشيخ الصيادين لدراسة الموقع.

وأوضح مدير الثروة السمكية، أنه جرى الانتهاء من جميع الاعتمادات الخاصة بإنشاء مصنع للثلج بنفس المنطقة، وجرى بالفعل تخصيص 350 ألف جنيه للمكن والمعدات الخاصة بالمصنع.

وأكد أنه جرى الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية لتطوير ميناء الطور البحري، بتكلفة 49 مليون جنيه، وجارٍ حاليًا تنفيذ المرحلة الثالثة.

وأشار مدير الثروة السمكية، إلى أنه جرى فتح الصيد بخليجي العقبة والسويس، وبالفعل انطلقت مراكب السنار والفلايك الصغيرة أمس السبت في البحر، ومن المقرر أن تنطلق المراكب ذات المحركات الثابتة مثل الشانشولا والجر للصيد بداية من يوم السبت الموافق 10 أكتوبر المقبل.