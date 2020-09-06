إصلاح الهبوط الأرضي في طريق سفاجا البحر الأحمر

أجرت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الأحد، جولة تفقدية على الطريق الدائري، وطريق سفاجا - قنا وطريق سفاجا - سوهاج؛ للاطمئنان على جاهزية الخدمات المرورية، والتواجد المروري الفعال وتيسير حركة المرور، حيث حدث بطريق سفاجا - سوهاج هبوط أرضي؛ بعد أن جرفت تجمعات مياه الأمطار الغزيرة الطريق، وتسببت في حدوث قطع عرضي، مما أعاق حركة السير بالطريق.

وقالت "المغربي" إنه تم التنسيق بين هيئة الطرق والكباري وإدارة المرور ومهندسي الوحدة المحلية، والدفع بالمعدات اللازمة لصيانة منطقة القطع بطول ١٠٠ متر في ٥ متر عرض بالكيلو 35 من الطريق.

وأضافت أنه تم متابعة عملية الإصلاح منذ الصباح الباكر ومشاهدة عملية الردم والإصلاح وإعادة فتح الطريق أمام حركة المركبات، خلال ساعات قليلة من إغلاق الطريق، لافتة إلى دور إدارة المرور في تأمين الطريق وإغلاقه حفاظًا على سلامة المواطنين، ووضع العلامات الإرشادية حتى يتم الانتهاء من عملية الصيانة.

وأوضحت أن الوحدة المحلية دفعت بعدد من المعدات وسيارات الإغاثة والدفع الرباعي على كافة الطرق للتدخل في حالات الطوارئ، مع نشر أكمنة ثابتة ومتحركة على الطرق بجميع قطاعاتها، لا سيما الطرق الرابطة بين كافة المدن والمحافظات المحيطة بالمدينة.

وكلفت رئيس المدينة، الجهات المعنية بالوحدة المحلية بضرورة التواجد بشكل دائم، حتى يتم الاطمئنان والتأكد التام من تنفيذ الأعمال الفنية اللازمة لمنع أية تدفقات للمياه خارج مجرى مخر السيل، ومتابعة الإجراءات الخاصة بإصلاح الطريق مع الجهات المسئولة، وإعادة حركة المرور لطبيعتها على الطريق في أسرع وقت.