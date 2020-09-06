أكد اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ، أن عدد الحالات التي تم إزالتها 762 حالة إزالة على أراضي الدولة والأراضي الزراعية منها 182 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة على مساحة 45834 متراً، و 578 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بمساحة 310 أفدنة و32 سهمًا.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه تم وضع خطة لإزالة التعديات بالمدن والقرى، بالتعاون مع مديرية الأمن، وسيتم إزالة التعديات بصفة يومية بالمراكز والقرى، يترأسها رؤساء المدن والمراكز الشرطية، مؤكداً أنه لن يسمح بوجود تعديات لا على أراضٍ زراعية، ولا مخالفة بناء جديدة، أو أي بناء عشوائي مرة أخرى، وستكون هناك إجراءات رادعة لأي محاولة بناء على الأراضي الزراعية، وأنه وجه بسرعة رصد أي مخالفة، وإزالتها على الفور، فالدولة لن تسمح بهذا النزيف المستمر في مساحة الأراضي الزراعية.

وقال محافظ كفرالشيخ، إنه سيتم إنشاء وحدات لرصد مخالفات البناء في كل محافظة، وتكليف عدد من المتخصصين المحترفين من المهندسين والفنيين بإدارة هذه الوحدات، والتعامل الفوري وبحسم مع أي مخالفة بناء، أو تعدٍ على الأراضي الزراعية يتم رصدها، وسيتم إحالة أي مخالفة بعد الإزالة للنيابة العسكرية مثلما حدث خلال الأيام الماضي