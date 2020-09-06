المقاصة: 2 مليون دولار رقم صغير لرحيل محمد إبراهيم

أكد بكري سليم المدير التنفيذي لنادي مصر المقاصة، أن رحيل محمد إبراهيم، صانع ألعاب الفريق إلى صفوف الأهلي، أمر لم يحسم بعد، مشيرًا إلى أن 2 مليون دولار رقم صغير على لاعب مثله.

وقال سليم في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة "أون تايم سبورتس 2": "محمد إبراهيم سيعود إلى منتخب مصر، ولا نمتلك كل يوم لاعب مثل محمد إبراهيم ومحمد صلاح".

وأضاف: "هناك أكثر من عرض سواء محليًا أو من الدوري السعودي، هو لم يحدد وجهته أو قراره، لأنه لا يركز إلا في الملعب".

وأردف: "لن نقف في طريقه إذا فضل الاحتراف الخارجي أو الانضمام لـ الأهلي أو بيراميدز، مصلحة اللاعب أولا ثم الفريق".

وتابع: "الأهلي وبيراميدز بالنسبة لنا فريقين محترمين، وأي شئ يتعلق بالنادي الأهلي نرحب به، ولكن اللاعب لم يأخذ قراره بعد".

واختتم: "2 مليون دولار رقم صغير بالنسبة لـ محمد إبراهيم، ولكن الأمور بها مفاوضات كثيرة، واللاعب يساوي أكثر من ذلك".