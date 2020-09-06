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المقاصة: 2 مليون دولار رقم صغير لرحيل محمد إبراهيم

إبراهيم سعيد
نشر في: الأحد 6 سبتمبر 2020 - 12:51 ص | آخر تحديث: الأحد 6 سبتمبر 2020 - 12:51 ص

أكد بكري سليم المدير التنفيذي لنادي مصر المقاصة، أن رحيل محمد إبراهيم، صانع ألعاب الفريق إلى صفوف الأهلي، أمر لم يحسم بعد، مشيرًا إلى أن 2 مليون دولار رقم صغير على لاعب مثله.

وقال سليم في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة "أون تايم سبورتس 2": "محمد إبراهيم سيعود إلى منتخب مصر، ولا نمتلك كل يوم لاعب مثل محمد إبراهيم ومحمد صلاح".

وأضاف: "هناك أكثر من عرض سواء محليًا أو من الدوري السعودي، هو لم يحدد وجهته أو قراره، لأنه لا يركز إلا في الملعب".

وأردف: "لن نقف في طريقه إذا فضل الاحتراف الخارجي أو الانضمام لـ الأهلي أو بيراميدز، مصلحة اللاعب أولا ثم الفريق".

وتابع: "الأهلي وبيراميدز بالنسبة لنا فريقين محترمين، وأي شئ يتعلق بالنادي الأهلي نرحب به، ولكن اللاعب لم يأخذ قراره بعد".

واختتم: "2 مليون دولار رقم صغير بالنسبة لـ محمد إبراهيم، ولكن الأمور بها مفاوضات كثيرة، واللاعب يساوي أكثر من ذلك".


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