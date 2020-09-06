فتيات تتصدرن الصفوف في الحرب التوعوية ضد زواج القاصرات حول العالم

حاولت الأمم المتحدة وضع نصب أعينها إنهاء زواج القاصرات تماما بحلول عام 2030، لكن الكثير من العوائق وأبرزها جائحة كورونا عطلت البرامج الأممية المتنوعة لتنجح الأمم المتحدة في إبطاء وتيرة زواج القاصرات من 12 مليون حالة سنويا لـ13 مليون حالة متوقعة بالعقد القادم، إلا أن فتيات من حول العالم حملن على عاتقهن إيقاف زواج القاصرات في مجتمعهن والقيام بالدور التوعوي.

وقامت صحيفة "الجارديان" البريطانية، بعمل قصة مصورة لحياة النضال للفتيات القائمات بالتوعية ضد زواج القاصرات.

تعرضت روبي من نيبال ذات الـ16 عاما، لمحاولة تزويج من قبل والديها ولكن توعية إحدى المنظمات النسوية القريبة منها أعطتها الحجة اللازمة لإقناع والديها للعدول عن الأمر كي لا يكون مصيرها مثل 40% من الفتيات النيباليات، وبدلا من ذلك تحرص روبي على إكمال تعليمها وتعلم حياكة الثياب؛ رغبة في افتتاح محل خياطة خاص بها حين تكبر، وكذلك تقوم بتوعية صديقاتها مطالبة إياهم بالتعليم وتحقيق الاستقلال المادي أولا قبل الزواج.

وبالانتقال لإندونيسيا، لم تتعرض سوسي لتزويج قاصرات، لكن الفتاة ذات الـ19 عاما رأت معاناة زوجة شقيقها ذات الـ16 عاما من الزواج بسن مبكر؛ لذلك لم تكتف سوسي بالتوعية الشفهية، لكن نظمت المسيرات في قريتها لتوعية الأهالي، بينما قامت بحضور المؤتمرات في العاصمة جاكرتا وبالسفر لبانكوك لتعميم الوعي بالقضية، بينما يذكر أن معدل زواج القاصرات بإندونيسيا يبلغ 14% في المناطق الريفية خاصة.

وبالذهاب نحو لبنان، فقد تزوجت السورية غزل حين كانت 13 عاما بخالد، الذي يكبرها بـ7 سنوات، إذ تقول إن حلمها كان فستان العرس وبيتها الجديد، لكن الحياة أصبحت شاقة بعد الزواج، إذ أنجبت طفلين وسط حياة غير مستقرة تتنقل فيها مع زوجها من منزل لآخر بعدما فقد كل منهما أبيه في الحرب السورية؛ لذلك تمكنت غزل من ثني شقيقتها عن تجربة زواج القاصرات، بينما تقول إنها وخالد لا ينويان تزويج ابنتهما الكبرى في سن مبكرة.

وفي ملاوي الإفريقية، تقول يلينا اللاجئة الكنغولية ذات الـ13 عاما، إن معاملة امرأة أبيها القاسية لها دفعتها للهروب من المنزل والبحث عن زوج يتكفل بها، ولكن تعاملها مع منظمة سفير لدعم اللاجئات، أعطتها الوعي بخطورة ما كانت تقدم عليه، ووفرت لها عملا كمصففة شعر لتوفير دخل مستقل لها، بينما تحرص يلينا على نقل تجربتها لبقية الفتيات ممن في ظروفها؛ لثنيهم عن الأمر الذي كادت تعرض نفسها له.