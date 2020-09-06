محافظ البحر الأحمر: غلق طريق الشيخ فضل بسبب سيول رأس غارب

قال عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إنه تم فتح وتشغيل جميع الطرق في منطقة سفاجا، مشيرًا إلى انعدام الرؤية في إحدى هذه الطرق.



وأضاف حنفي، في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc» المُذاع عبر فضائية «dmc»، مساء اليوم الأحد، أن سيول رأس غارب ضربت المحافظة منذ ساعتين عند الكيلو 76، منوهًا بأن هذه السيول بدأت تأخذ اتجاه الصحراء.



ولفت إلى غلق طريق الشيخ فضل، بسبب سيول رأس غارب، مؤكدًا استعداد المحافظة بالكامل لمواجهة أي سيول أو فيضانات.



وكانت الإدارة العامة للمرور، قد أغلقت أمس، طريق رأس غارب في اتجاه مدينة الغردقة بالبحر الأحمر، بسبب هطول سيول على الطريق.



وأهابت الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعمليات رجال المرور؛ حفاظا على سلامتهم.