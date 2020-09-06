الاتصالات: نتطلع دائما لتدريب العنصر البشري وتغيير ثقافته بشأن الميكنة

قال المهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الوزارة تتطلع دائما لتدريب العنصر البشري وتغيير ثقافته بشأن المنظومة المميكنة، معربًا عن سعادته بتكامل فروع التوثيق عبر وزارات؛ الاتصالات والعدل والتنمية المحلية.

وأضاف طلعت، خلال لقاء لبرنامج «90 دقيقة»، الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال عبر فضائية «المحور»، مساء السبت، أن الوزارة تسعى الآن لخلق حالة من التكامل بين مؤسسات الدولة كافة، مشيرًا إلى أنه اقترح استضافة موثقي الشهر العقاري في مكاتب البريد، والتطبيق خلال الشهر الجاري.

وافتتح الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار عمر مروان وزير العدل، الثلاثاء الماضي، مكتب التوثيق المميز بالمركز التجاري "سيتي ستارز" بمدينة نصر والذي سيتم من خلاله تقديم خدمات التوثيق المميكنة للمواطنين بشكل متميز.

يأتي ذلك في إطار المشروع القومي لميكنة مكاتب التوثيق الذي يتم تنفيذه بالتعاون بين وزارتي العدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وحرصًا على تطوير أساليب العمل للتيسير على المواطنين في المعاملات الحكومية.