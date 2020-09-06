المسماري: لا أعتقد أن حل الأزمة في أيدي الليبيين

قال الناطق باسم القائد العام للجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، إن قائد الجيش المشير خليفة حفتر يعسى لإحلال السلام والأمن، مشيرًا إلى عقد مفاوضات عدة مع الطرف الآخر، الذي لم يستطع الفصل بين التنظيمات الإرهابية والعامل السياسي.

وأضاف «المسماري» خلال لقاء لبرنامج «غرفة الأخبار»، المذاع عبر فضائية «سكاي نيوز عربية»، مساء الأحد، أن ليبيا ذهبت إلى القاهرة وبرلين لتحقيق هذه الغاية، متابعًا: «لا أعتقد أن حل الأزمة في أيدي الليبيين».

وأوضح أن «الدليل القاطع على ذلك هو أن الدول الكبرى والمتوحشة على خيرات ليبيا وموقعها لا تريد حلًا فيها»، قائلًا إنها لم تستطع تعيين مبعوث جديد للأمم المتحدة لدى ليبيا، منذ حوالي ستة أشهر، بعد استقالة غسان سلامة.

ولفت المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي إلى أن الدول الكبرى تريد إيصال مبعوث يحقق لها مصالحها ويحافظ على مكاسبها التي حققتها في الفوضى، مؤكدًا أن الجيش الليبي يتطلع إلى مستقبل أفضل يضمن استقلال البلاد وحرية شعبها وسلامة أراضيها.

وتابع: «نذهب مع أي محاولة لتحقيق حلم وطموحات الليبيين في دولة آمنة مستقرة بعيدة عن الإرهاب والعصابات الإجرامية والاحتلال الأجنبي، الكل فيها سواسية».