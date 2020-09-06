مقتل جنديين فرنسيين في هجوم بعبوة متفجرة في مالي

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لقي جنديان فرنسيان حتفهما في هجوم بعبوة متفجرة على سيارة مصفحة كانا يستقلانها في مالي.

وقال مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس مساء اليوم السبت إن الحادث وقع اليوم في منطقة تساليت شمالي البلاد التي تعاني أزمة طاحنة.

وأضاف المكتب أن السيارة دمرت في الهجوم.

وذكر المكتب عن ماكرون قوله إن الجنديين قتلا خلال الحرب على الإرهاب في منطقة الساحل الأفريقي، مشيرا إلى أن الملابسات الأخرى للواقعة تبقى مفتوحة.

وأعرب ماكرون / 42 عاما/ عن تعازيه لأقارب الجنديين.

تشارك فرنسا في الحرب على الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل الأفريقية الهائلة المساحة بحوالي 5100 جندي يعملون ضمن عملية "برخان" لمكافحة التمرد .

وأقسمت بعض هذه الجماعات الإرهابية على الولاء لتنظيم الدولة الإسلامية "داعش" كما أقسم بعضها الآخر بالولاء لتنظيم القاعدة.