 عبدالحفيظ يكشف لـ«الشروق» موعد مشاركة كهربا في التدريبات الجماعية - بوابة الشروق
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عبدالحفيظ يكشف لـ«الشروق» موعد مشاركة كهربا في التدريبات الجماعية

خالد الإتربي
نشر في: الأحد 6 سبتمبر 2020 - 11:51 م | آخر تحديث: الأحد 6 سبتمبر 2020 - 11:51 م

أكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، في تصريح خاص لـ"الشروق"، أن محمود عبدالمنعم كهربا لاعب المارد الأحمر سيشارك في التدريبات الجماعية يوم الثلاثاء المقبل.

وقال عبدالحفيظ في تصريحات خاصة لـ"الشروق":«كهربا سيشارك في التدريبات الجماعية يوم الثلاثاء المقبل، ولا توجد عقوبة فنية على اللاعب، والأهلي وقع عليه أقصى عقوبة مالية والموضوع انتهى».

وأضاف:«لا يوجد قرار من فايلر أو من مجلس إدارة الأهلي بتجميد اللاعب، ولا داعٍ للحديث عن هذا الأمر، واللاعب سيتواجد مثله مثل بقية اللاعبين ولا يوجد عليه أي تحفظات».

وكان الأهلي قد وقع عقوبة على كهربا غرامة مليون جنيه، بعد مشادته مع محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي قبل أيام في التدريبات. 


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