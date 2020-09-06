السودان: التوقيع النهائي على اتفاق السلام 2 أكتوبر في جوبا

أعلن رئيس فريق الوساطة لمفاوضات السلام السودانية، مستشار رئيس جمهورية جنوب للسودان للشئون الأمنية، توت قلواك، أن التوقيع النهائي على اتفاق السلام بين الأطراف السودانية، سيكون في الثاني من أكتوبر القادم بالعاصمة (جوبا).

ونقل مجلس السيادة السوداني عن قلواك قوله، في تصريح صحفي، إن عمل لجان مصفوفة تنفيذ الاتفاق، الذي وقع بالأحرف الأولى الاثنين الماضي، سيتم الانتهاء منه اليوم.

وكان عضو لجنة الوساطة في مفاوضات السلام السودانية ضيو مطوك، قال في وقت سابق إن توقيت التوقيع النهائي على اتفاق السلام بين حكومة السودان و"الجبهة الثورية" (التي تضم حركات مسلحة وقوى سياسية)، سيتم تحديده من قبل رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت، ورئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان.