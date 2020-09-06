مظاهرات ضد المهاجرين تتحول إلى أعمال عنف في دوفر الإنجليزية

تحولت مظاهرة ضد المهاجرين إلى اشتباكات مع الشرطة، اليوم السبت، حيث تم القبض على 9 أشخاص على الأقل في الاحتجاج في مدينة دوفر جنوب شرق إنجلترا.

وأفادت وكالة أنباء برس أسسوسييشن البريطانية بأن ما يقرب من 100 متظاهر أنشدوا أغان وطنية وارتدوا أقنعة وجه عليها علم المملكة المتحدة.

كما تسببوا في توقف حركة المرور على طريق سريع مزدحم لأكثر من ساعة أثناء سيرهم.

وتم تنظيم مظاهرات ضد العنصرية أيضا في ميناء كنت، بحسب وكالة برس أسسوسييشن، مع وجود مكثف للشرطة حول المنطقة.

ويحاول المزيد والمزيد من المهاجرين عبور القنال الإنجليزي من كاليه في فرنسا إلى دوفر مؤخرا.

وحاول أكثر من 400 شخص، معظمهم من البلدان الفقيرة ومناطق الصراع، عبور القنال يوم الأربعاء الماضي، وهو أعلى رقم يتم تسجيله في يوم واحد على الإطلاق.