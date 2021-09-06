الإسماعيلي يبذل جهده للتعاقد مع ديسابر وينافس المصري عليه

يبذل مسؤولو نادي الإسماعيلي قصارى جهدهم للتعاقد مع الفرنسي ديسابر مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم، خلفًا لإيهاب جلال الذي اعتذر عن عدم الاستمرار في المنصب.

وبالفعل تواصلوا معه بمحل إقامته ببلاده، ورحب بالشروط المالية الميسرة المعروضة عليه والحضور للإسماعيلية لقيادة الدراويش استعدادًا للموسم القادم، ولكن المصري دخل في الصفقة وربما يشتعل الصراع بينهم عليه في الساعات القادمة.

واعترض إبراهيم عثمان رئيس الإسماعيلي على مطالب إيهاب جلال، من أجل بناء جيل جديد ينافس لإحراز البطولات الغائبة منذ 19 عامًا، ووجدها لا تتناسب مع قدرات وإمكانات خزينة النادي التي تعاني تراكم الديون الحكومية والأهلية والغرامات الدولية بملايين الجنيهات.

الأمر الذي أغضب الأخير ودفعه للاعتذار ولم تفلح محاولات الرموز الكبار أعضاء الجمعية العمومية إثناءه عن موقفه للتراجع عن الرحيل والبقاء لموسم أخر، ولكنه أصبح قريبا من تدريب منتخب مصر الأول عقب إقالة حسام البدري مساء اليوم الإثنين.