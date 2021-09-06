حبس مسجل خطر وزوجته 4 أيام لقتلهما تاجر خضروات بالبحيرة

قرر المستشار مصطفى غنام، وكيل نيابة وادي النطرون بمحافظة البحيرة، حبس عامل وزوجته 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهما بقتل تاجر خضروات، صاحب المزرعة التي يعملان بها، وذلك بغرض سرقة أمواله وسيارته.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة كشفت لغز العثور على جثة تاجر خضروات موثوق اليدين والقدمين داخل مزرعته، وتم ضبط الجناة مرتكبي الجريمة.

ترجع تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء أحمد عرفات، إخطارًا من مأمور مركز شرطة وادي النطرون، يفيد بالعثور على جثة تاجر خضروات موثوق اليدين والقدمين، وأسفل رأسه وسادة عليها آثار دماء.

على الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام، وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، وتوصلت جهوده إلى تحديد شخصية المجني عليه، وتبين أنه تاجر خضروات ومقيم بمحافظة شمال سيناء، وله محل إقامة آخر بالإسماعيلية، كما تبين استئجاره مزرعة، كما أسفرت الجهود أن وراء ارتكاب الواقعة عاملًا بمزرعة المجني عليه -له معلومات جنائية- وزوجته.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية، أمكن ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة عقب استدراجهما المجني عليه لمسكنهما، مستغلًّا الأول عمله بالمزرعة، حيث عقدا العزم وبيّتا النية على التخلص منه والاستيلاء على سيارته وأمواله، وبتاريخ الواقعة حضر المجني عليه لمسكنهما، وباغته الأول وضربه على رأسه بمطرقة حديدية، واستعان بالثانية، وقيداه واعتديا عليه بالضرب حتى فارق الحياة، ثم نقلاه باستخدام سيارته، وألقياه بمكان العثور عليه.

أضاف الأول بتخلصه من الأوراق الخاصة بإثبات هوية المجني عليه وتراخيص السيارة وهاتفه المحمول، بإلقائها بإحدى المجاري المائية، وأرشدا عن سيارة المجني عليه، مبلغ مالي خاص بالمجني عليه، الأداة المستخدمة في الواقعة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي قررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.